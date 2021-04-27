Заявки на республиканский конкурс «Благотворитель года» принимаются до 30 апреля

Заявки на участие в республиканском конкурсе на звание «Благотворитель года-2020» принимаются до 30 апреля, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

К участию приглашаются юридические лица независимо от организационно-правовой формы, а также отдельные граждане, которые в течение года оказывали благотворительную помощь жителям и организациям республики, в том числе принявшие участие в решении экономических, экологических, образовательных, культурных, религиозных и других социально-значимых проблем, пропаганды здорового образа жизни, развитии физической культуры и спорта и оказавшие поддержку социально незащищенным категориям населения (пожилым людям, инвалидам, детям-сиротам, многодетным семьям, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию).

Обязательное условие участия — представление достоверной и полной информации по осуществляемой благотворительной деятельности.

Заявки необходимо направлять в Управление социального развития Аппарата Кабинета Министров РТ (г.Казань, пл.Свободы, д.1, каб.417).

С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.