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Ру Тат
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27 апреля 2021  15:00

Заявки на республиканский конкурс «Благотворитель года» принимаются до 30 апреля

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Заявки на участие в республиканском конкурсе на звание «Благотворитель года-2020» принимаются до 30 апреля, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

К участию приглашаются юридические лица независимо от организационно-правовой формы, а также отдельные граждане, которые в течение года оказывали благотворительную помощь жителям и организациям республики, в том числе принявшие участие в решении экономических, экологических, образовательных, культурных, религиозных и других социально-значимых проблем, пропаганды здорового образа жизни, развитии физической культуры и спорта и оказавшие поддержку социально незащищенным категориям населения (пожилым людям, инвалидам, детям-сиротам, многодетным семьям, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию).

Обязательное условие участия — представление достоверной и полной информации по осуществляемой благотворительной деятельности. 

Заявки необходимо направлять в Управление социального развития Аппарата Кабинета Министров РТ (г.Казань, пл.Свободы, д.1, каб.417).

С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.

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