Общество 19 марта 2026 14:09

Заявки на премию «Молодой промышленник года» принимаются до 25 апреля

Прием заявок на Всероссийскую премию «Молодой промышленник года» продолжается до 25 апреля. Минпромторг России совместно с Клубом молодых промышленников принимают заявки со всех регионов страны, сообщили в канале Минпромторга РТ в MAX.

Соискателями могут стать руководители компаний до 40 лет с годовым доходом от 120 миллионов до 2 миллиардов рублей и коллективы до 250 человек, представляющие лучшие практики в развитии промышленных предприятий.

Положение о премии и анкета для участия размещены на официальном сайте. Кроме того, 19 марта состоится онлайн-вебинар «Как победить в премии «Молодой промышленник года», на который можно зарегистрироваться заранее.

Фото: https://max.ru/id1655141766_gos

#прием заявок #премия #промышленность #минпромторг рт
Новости партнеров