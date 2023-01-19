Заявки на отсрочку для IT-специалистов от весеннего призыва начнут принимать 23 января

Заявки на отсрочку для IT-специалистов в рамках весеннего призыва будут приниматься в период от 23 января до 6 февраля. Об этом Минцифры РФ сообщает в своем телеграм-канале.

«Мы меняем правила подачи заявлений на отсрочку от срочной службы в армии. Информацию о себе теперь сможет заполнить сам сотрудник», – отметили в ведомстве.

За указанный срок гражданам нужно будет подать заявление через портал госуслуг – работодатель увидит их в своём личном кабинете. Компаниям до 9 февраля нужно будет проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить через портал списки в Минцифры, которые министерство должно передать в Минобороны до 1 марта. Решения по отсрочке призывная комиссия будет принимать 1 апреля по 15 июля.