Заявки на новый сезон фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART» принимаются до 30 апреля

Открыт прием заявок на участие в IV сезоне фестиваля стрит-арта «ФормART». В этом году он посвящен Году педагога и наставника. Заявки от участников, которыми могут стать профессиональные стрит-арт художники и художники-любители в возрасте от 18 до 35 лет, принимаются до 30 апреля.

Ключевой темой фестиваля текущего года стала «Сила знания». Молодым художникам из Приволжского федерального округа предлагается создать граффити на одну из следующих тем: «Мой учитель», «Роль наставника, повлиявшего на личное и профессиональное развитие человека», «Образ учителя и наставника в искусстве», «Знание — сила», «Современные технологии в образовании» и специальная номинация «Киров 650».

Участие в фестивале могут принять профессиональные стрит-арт художники и художники-любители в возрасте от 18 до 35 лет. Заявки принимаются до 30 апреля на сайте проекта formartpfo.ru, где необходимо прикрепить эскиз конкурсной работы. Как подчеркивает пресс-служба полпреда, от одного участника принимаются не более двух заявок в каждой из тематик фестиваля.

Оценивать работы будут федеральные и региональные эксперты — профессионалы в изобразительном и уличном искусстве, архитектуре и градостроительстве.

Художники, чьи работы будут сочтены лучшими в регионах, получат возможность воплотить свои идеи на стенах зданий в каждом из 14 субъектов Приволжского федерального округа летом этого года, а победители в спецноминации «Киров 650» реализуют свои работы в Кирове в 2024 году.

Имена победителей будет названы на церемонии награждения в августе 2023 года, которая пройдет в Кирове. Обладатели первого, второго и третьего мест получат гранты в размере 100, 150 и 200 тыс. рублей соответственно. Средства грантов могут быть использованы для дальнейшего творческого развития. Видео- и фотоматериалы с историей создания работ на зданиях регионов будут размещены на сайте проекта: formartpfo.ru.

Фестиваль стрит-арта «ФормART» проводится с 2020 года по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Целью фестиваля является развитие уличного искусства, поддержка творчества молодых художников и привлечение их к созданию комфортной современной городской среды, благоустройству и художественному оформлению населенных пунктов.