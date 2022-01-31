Заявки на кредит в Банк Казани теперь через «Госуслуги»

По прогнозным данным на конец 2021 года, процент поданных заявок на кредит с авторизацией через портал государственных услуг* будет составлять 50%. Клиент банка имеет возможность заполнять и подтверждать заявку на услугу с помощью ЕСИА (единой системы идентификации и аутентификации). Сервис оптимизирует процесс заполнения заявки на услуги и прохождения проверки клиента до одного щелчка мыши.

Чтобы подать заявку на получение кредита через сайт банка, нужно открыть окно «Авторизация через „Госуслуги“» и выбрать кнопку «Авторизоваться». Вам больше не нужно вводить данные вручную, можно применить автозаполнение. Этот сервис позволит банку не идентифицировать вас снова, а вам дает возможность совершать юридически значимые действия без оригиналов документов: вся необходимая информация автоматически загрузится из государственных систем.

Важно помнить: вы можете пользоваться сервисом только при условии, что являетесь пользователем портала госуслуг и у вас есть подтвержденная учетная запись ЕСИА.

Возможно, в будущем сам сервис будет применяться гораздо активнее в кредитовании с учетом того, как быстро растет число официальных баз данных, а также какие это дает возможности экономии времени и финансов для банков и их клиентов.

С марта 2021 года Банк Казани для всех клиентов, подавших заявку на кредит онлайн с авторизацией через портал «Госуслуги», предоставляет дополнительную скидку по ставке на выбранный кредит. А с 1 октября 2021 года до 31 января 2022 года эта скидка увеличивается до 0,5%, если сумма кредита начинается от 600 000 рублей (при сумме кредита до 599 999 рублей скидка составит 0,3%).

Что нужно, чтобы получить скидку на вашу кредитную ставку?

Зайдите на сайт банка, выберите нужную сумму в кредитном калькуляторе и срок кредитования.

Перейдите к оформлению заявки.

Вместо того, чтобы заполнять длинную анкету с личными данными, выберите кнопку авторизации через «Госуслуги» и введите логин и пароль. Анкета, необходимая для создания заявки на кредит, заполнится автоматически.

Подтвердите отправку заявки и ждите звонка менеджера!

Справка.

Ознакомиться со всеми кредитными продуктами Банка Казани можно на сайте www.bankofkazan.ru или по бесплатному телефону горячей линии: 8 (800) 77-518-77. Оставшиеся вопросы можно задать через мессенджер WhatsApp.

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