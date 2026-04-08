Заявки на конкурс «Хрустальное перо» в Татарстане принимаются до 24 апреля

Продолжается прием заявок на XXIX Республиканский конкурс в сфере журналистики и массмедиа «Бәллүр каләм» – «Хрустальное перо», сообщили организаторы. Заявки принимаются до 24 апреля 2026 года.

Организаторами конкурса выступают Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и региональная общественная организация «Творческий союз – Союз журналистов Республики Татарстан».

Участниками могут стать журналисты, блогеры, коллективы журналистов и блогеров, ветераны журналистики, телеоператоры, фотографы, пресс-секретари.

В этом году конкурс претерпел ряд изменений. Главное новшество – включение в положение нового пункта, согласно которому выдвижение наиболее значимых конкурсных работ могут осуществлять республиканские органы исполнительной власти, органы местного самоуправления муниципальных образований РТ, юридические лица и редакции СМИ.

Предусмотрено увеличение суммы премий за призовые места. Обладатель Гран-при конкурса получит от руководства Республики Татарстан автомобиль «Лада Веста».

Обновление затронуло и конкурсные номинации. Введена новая номинация «Лучший медиапроект года», позволяющая выделить наиболее резонансный проект, реализованный в СМИ и интернет-пространстве. Изменения, продиктованные трансформацией медиасреды, коснулись и специальных номинаций.

Номинации конкурса:

«Имя в журналистике» – две денежные премии в размере 60,0 тыс. рублей вручаются журналистам за многолетнюю работу в сфере журналистики (не менее 20 лет) или ветеранам журналистики;

«Лучшая районная редакция» – две денежные премии в размере 60,0 тыс. рублей вручаются коллективам журналистов редакций районных средств массовой информации Республики Татарстан;

«Лучшая республиканская, городская редакции» – две денежные премии в размере 60,0 тыс. рублей вручаются коллективам журналистов редакций республиканских средств массовой информации или коллективам журналистов редакций городских средств массовой информации, либо одна денежная премия в размере 60,0 тыс. рублей вручается коллективу журналистов редакции республиканского средства массовой информации, одна денежная премия в размере 60,0 тыс. рублей вручается коллективу журналистов редакции городского средства массовой информации;

«Журналист года» – две денежные премии в размере 60,0 тыс. рублей вручаются журналистам республиканских, или городских, или районных средств массовой информации Республики Татарстан;

«Взгляд через объектив» – одна денежная премия в размере 60,0 тыс. рублей вручается фотографу республиканского, или городского, или районного средства массовой информации, одна денежная премия в размере 60,0 тыс. рублей вручается телеоператору республиканского, или городского, или районного средства массовой информации;

«Эффективная пресс-служба» – одна денежная премия в размере 60,0 тыс. рублей вручается пресс-секретарю, сотрудничающему со средствами массовой информации;

«Лучший блогер» – одна денежная премия в размере 60,0 тыс. рублей вручается блогеру, создающему и продвигающему в социальных сетях социально значимые темы;

«Туган тел» – одна денежная премия в размере 60,0 тыс. рублей вручается журналисту или коллективу журналистов, создающему материалы на татарском языке в средствах массовой информации за пределами Республики Татарстан;

«Лучший медиаблог» – одна денежная премия в размере 60,0 тыс. рублей вручается журналисту или блогеру за создание проекта, посвященного социально значимой теме;

«Медиапроект года» – одна денежная премия в размере 60,0 тыс. рублей вручается журналисту или коллективу журналистов, создавшему наиболее социально значимый медиапроект;

«Медиаперсона года» – вручается публичной личности, активно взаимодействующей со средствами массовой информации.

Специальные номинации:

«Лучший графический дизайн» – ценный приз и диплом за лучший графический дизайн;

«Лучшее освещение Года Защитника Отечества и 80‑летия Победы» – два ценных приза и диплома за лучшее освещение Года Защитника Отечества и 80‑летия Победы.

Конкурсные материалы необходимо направить до 24 апреля 2026 года на электронную почту hrustalnoe@bk.ru с пометкой «На Республиканский конкурс в сфере журналистики и массмедиа Республики Татарстан «Бәллүр каләм» – «Хрустальное перо». Телефоны для справок: (843) 555-85-11, 555-76-03.