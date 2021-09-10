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10 сентября 2021  15:10

Заявки на конкурс «Мин татар баласы» принимаются до 15 сентября

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Заявки на конкурс «Мин татар баласы» принимаются до 15 сентября

Заявки на республиканский конкурс творческих работ «Мин татар баласы» принимаются до 15 сентября включительно. 

Организатор конкурса — детский телеканал «ШАЯН ТВ» при поддержке Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка.

Заявку и фото (скан) работы следует отправить на электронный адрес rasemtatar@mail.ru / tatareshe@mail.ru. 

На конкурс принимаются рисунки, изделия ручной работы и поделки, основанные на татарских народных сказках, а также на татарских народных пословицах. 

Победители будут выбраны в двух номинациях и возрастных категориях: «Самый лучший рисунок» (7-10 лет), (11-15); «Самые лучшие ручные изделия или поделки из дерева и других материалов» (7-10), (11-15 лет). Победителей ждут денежные призы.

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