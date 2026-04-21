Заявки на конкурс «Лучшие товары и услуги Татарстана» принимают до 30 апреля

Продлили прием заявок на конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан». Об этом сообщает оргкомитет конкурса.

Задача конкурса – стимулировать предприятия региона к постоянному повышению качества продукции и услуг. Участники могут подать заявки по шести номинациям: продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, услуги для населения, услуги производственно-технического назначения и изделия народных художественных промыслов.

За более чем 20 лет конкурс стал одной из ключевых площадок для демонстрации достижений татарстанских производителей и обмена опытом. Сегодня он охватывает всю территорию республики и практически все отрасли экономики, оставаясь массовым и узнаваемым проектом.

Участие дает компаниям возможность получить независимую экспертную оценку своей продукции или услуг, а также комплексную оценку деятельности организации с точки зрения современных требований к качеству, безопасности и нормативно-метрологическому обеспечению.

В ходе конкурсных процедур эксперты, включая представителей профильных министерств и ведомств, оценивают не только качество и конкурентоспособность продукции, но и работу предприятия в целом – от вопросов безопасности и охраны труда до экологической политики, импортозамещения, энерго– и ресурсосбережения и социальной значимости.

Лауреаты и дипломанты получают право использовать логотип конкурса в маркетинге, размещать его на упаковке и в сопроводительных материалах. Информация о победителях публикуется в ведущих республиканских СМИ и включается в ежегодный каталог, который распространяется среди бизнес-сообщества, направляется в министерства и ведомства, муниципалитеты и торговые представительства Татарстана.

Победители регионального этапа получают возможность представить республику на федеральном уровне – во Всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров России».

Подать заявку необходимо до 30 апреля 2026 года, направив документы в оргкомитет по электронной почте. Подробные условия участия и список необходимых документов размещены на сайте ФБУ «ЦСМ Татарстан» в разделе конкурса.