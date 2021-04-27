Заявки на конкурс «Лидеры России» принимаются до 17 мая

Заявочная кампания конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — продлена до 17 мая 2021 года, сообщает оргкомитет.

По словам генерального директора АНО, руководителя конкурса Алексея Комиссарова, в этом году конкурс разделен на профильные специализации. В дополнение к направлениям, запущенным в прошлом году — «Наука» и «Здравоохранение» — стартовали новые треки «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура» и «Информационные технологии».

Также во время Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» к Президенту России, председателю Наблюдательного совета АНО Владимиру Путину обратились участники с предложением о запуске еще двух треков — это трек «Международный» (для граждан других стран, которые хотят жить и работать в России) и трек «Студенты» для ребят пока без управленческого опыта. Эти треки стартовали позже остальных.

«И, кроме того, буквально три дня назад Президент подписал приказ о нерабочих днях между майскими праздниками. От многих участников мы стали получать письма и звонки, что они планируют уезжать и не смогут участвовать в дистанционном этапе, который у нас должен был начаться с последних дней апреля. Поэтому мы решили продлить заявочную кампанию до 17 мая», — объяснил Комиссаров.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте ЛидерыРоссии.рф до 17 мая 2021 года 23:59 по московскому времени.

На этапе заявочной кампании «Лидеров России», чтобы пройти на дистанционный этап тестов, участники (помимо заполнения анкеты) должны записать видеообращение, в котором нужно ответить на вопросы о цели участия в конкурсе и главном профессиональном достижении в жизни.

Также перенесены сроки проведения дистанционного этапа. Первые тесты стартуют с 20 мая и завершатся 1 июля. На дистанционном этапе участникам пройдут различные тесты, а также выполнят задания по выбранным направлениям. В дополнение по желанию конкурсанты смогут пройти тесты от партнеров проекта.

Победители конкурса получат образовательный грант в размере миллиона рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.