news_header_top_970_100
В Татарстане на дорожные работы планируется направить более 37 млрд рублей
В Татарстане на дорожные работы планируется направить более 37 млрд рублей
Путин отправит персональные поздравления более 23 тыс. жителей Татарстана
Путин отправит персональные поздравления более 23 тыс. жителей Татарстана
На предпоказе фильма «Девятаев» в Казани выступят Тимур Бекмамбетов и сын Героя СССР
На предпоказе фильма «Девятаев» в Казани выступят Тимур Бекмамбетов и сын Героя СССР
Ру Тат
news_header_bot_970_100
27 апреля 2021  09:24

Заявки на конкурс «Лидеры России» принимаются до 17 мая

news_top_970_100

Заявочная кампания конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — продлена до 17 мая 2021 года, сообщает оргкомитет.

По словам генерального директора АНО, руководителя конкурса Алексея Комиссарова, в этом году конкурс разделен на профильные специализации. В дополнение к направлениям, запущенным в прошлом году — «Наука» и «Здравоохранение» — стартовали новые треки «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура» и «Информационные технологии». 

Также во время Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» к Президенту России, председателю Наблюдательного совета АНО Владимиру Путину обратились участники с предложением о запуске еще двух треков — это трек «Международный» (для граждан других стран, которые хотят жить и работать в России) и трек «Студенты» для ребят пока без управленческого опыта. Эти треки стартовали позже остальных.

«И, кроме того, буквально три дня назад Президент подписал приказ о нерабочих днях между майскими праздниками. От многих участников мы стали получать письма и звонки, что они планируют уезжать и не смогут участвовать в дистанционном этапе, который у нас должен был начаться с последних дней апреля. Поэтому мы решили продлить заявочную кампанию до 17 мая», — объяснил Комиссаров.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте ЛидерыРоссии.рф до 17 мая 2021 года 23:59 по московскому времени.

На этапе заявочной кампании «Лидеров России», чтобы пройти на дистанционный этап тестов, участники (помимо заполнения анкеты) должны записать видеообращение, в котором нужно ответить на вопросы о цели участия в конкурсе и главном профессиональном достижении в жизни.

Также перенесены сроки проведения дистанционного этапа. Первые тесты стартуют с 20 мая и завершатся 1 июля. На дистанционном этапе участникам пройдут различные тесты, а также выполнят задания по выбранным направлениям. В дополнение по желанию конкурсанты смогут пройти тесты от партнеров проекта.

Победители конкурса получат образовательный грант в размере миллиона рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное