Заявка из РТ победила на Всероссийском конкурсе поддержки гражданских инициатив

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Партия «Единая Россия» наградила победителей Всероссийского конкурса поддержки гражданских инициатив. В число победителей вошла и заявка из Татарстана от Олеси Павловой, предложившей проведение серий квест-игр для дошкольников и младших школьников в возрасте от 6 до 11 лет, сообщает пресс-служба регионального отделения «ЕР».

Общее количество заявок в этом году превысило 2300, а участие в голосовании за лучшие проекты приняли более 300 тыс. человек. Победителями конкурса, организованного сторонниками «Единой России», стали 93 проекта федерального, регионального и местного уровней.

«В этом году масштаб конкурса заметно вырос – мы увеличили число победителей почти в девять раз. Каждый из победителей получит всестороннюю партийную поддержку. Все участники конкурса – неравнодушные люди, которые занимаются очень разными востребованными делами: помощь ветеранам, многодетным семьям, инвалидам, развивают спорт, волонтерские и патриотические направления, много заявок по направлению сохранения исторической памяти. По всем мы продолжим совместную работу», – подчеркнул в ходе церемонии награждения секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев.

По словам политика, сторонники – это институт, созданный «Единой Россией» для открытого диалога с гражданским обществом и работы с некоммерческим сектором.

«Президент России [Владимир Путин] неоднократно подчеркивал важность поддержки НКО. Поэтому "Единая Россия" и сторонники помогают гражданам воплотить свои идеи через некоммерческий сектор. В народной программе этой теме отведен отдельный раздел. Реализуя инициативы из него, мы за последние несколько лет приняли важные законы для развития некоммерческих организаций. Они касаются как новых форм поддержки, так и увеличения уже действующих грантов и субсидий», – пояснил Якушев.

Председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко в свою очередь отметила, что полуфиналистов определяли по итогам народного голосования на сайте сторонников. С ними работали 108 экспертов, которые помогали в оформлении заявок на конкурс Фонда президентских грантов. «Многие из заявок выиграли и уже получили финансирование на реализацию своих идей», – уточнила она.

Занко добавила, что многие заявки предполагают работу по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию. «Много проектов связано со специальной военной операцией. А это еще раз подтверждает, что наше гражданское общество очень глубоко погружено в вопросы помощи участникам СВО и достижения нашей общей победы», – выразила уверенность общественница.

Каждому победителю предоставят наставника из числа членов партии и сторонников «ЕР», включая депутатов Госдумы, и окажут информационную поддержку.

Кроме того, авторам заявок, которые вошли в список победителей конкурса гражданских инициатив, но не получили поддержку от Фонда президентских грантов, «Единая Россия» поможет воплотить идеи в жизнь, обратила внимание председатель Центрального совета сторонников партии.

Среди победителей есть такие проекты, как «Интерактивный лекторий «Фронтовая собака», «Доступная правовая помощь: чат-бот СВОправо», «Школа тренеров: Биатлон в школу, Биатлон ГТО, Биатлон в колледж, Аква-Биатлон», «Народный фотоальбом: Рязань в лицах и событиях (1941–1945) – связь поколений», «Сила семьи» и другие. Полный список размещен на сайте партии.

Тематика представленных на конкурс проектов, как и проектов-победителей, очень широка, от сохранения исторической памяти до поддержки участников спецоперации, и при этом актуальна, сказал, подводя итоги встречи, секретарь Генсовета.

«В целом вопросы поддержки участников специальной военной операции, членов их семей – очень важны, всей страной занимаемся их решением. Президент подчеркивает, что мы должны максимально позаботиться о наших ребятах. Каждый делает это в силу своих возможностей: кто-то гуманитарную помощь собирает, кто-то ее доставляет в зону СВО, кто-то – оказывает юридическую и психологическую помощь. Например, идея создания чат-бота для участников специальной военной операции востребована в том числе потому, что туда можно будет обратиться 24 на 7. Что касается масштабирования проекта, мы в этом поможем, подключим наши региональные исполнительные комитеты», – выразил уверенность Якушев.

Он также указал на важность проектов НКО по поддержке семей с детьми, в том числе – с особенностями развития, образовательных и волонтерских проектов, инициатив по сохранению исторической памяти.

«Они необходимы. Последние события, жесткие санкции, проведение специальной военной операции заставили всех нас внимательнее относиться к нашей истории, исторической правде. Принципиально важно до наших детей, внуков ее донести. Эта работа должна быть постоянной и системной», – поделился своим видением ситуации Владимир Якушев.

Победившую заявку из Татарстана направила Олеся Павлова, предложившая проведение серий квест-игр для дошкольников и младших школьников в возрасте от 6 до 11 лет. Сценарий квеста строится по историям земляков – участников Великой Отечественной войны на территории парков Казани. Квест включает физкультурную часть, интеллектуальные задачи, нравственную составляющую (рассказ и демонстрация подвигов земляков).

«Конкурс гражданских инициатив сторонников партии "Единая Россия" – это отличная возможность для некоммерческих организаций, активных граждан заявить о своих проектах, получить поддержку и масштабировать полезные для общества идеи. Такие инициативы не только помогают решать актуальные проблемы, но и вдохновляют других на добрые дела», – убеждена председатель Татарстанского регионального совета сторонников «Единой России», глава Комитета по социальной политике Госсовета РТ Светлана Захарова.

В связи с этим депутат упомянула важность того, что конкурс был максимально открытым и прозрачным, критерии оценок были четкими и справедливыми, а в качестве членов жюри выступили эксперты изо всех регионов страны.