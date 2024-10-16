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«Заявить о себе и поднять острые вопросы»: в Татарстане стартуют съезды студенчества
Завтра, 17 октября, в Татарстане стартуют съезды студенчества — это ежегодное мероприятие, которое проводится с 2019 года. В этом году съезды пройдут с октября по ноябрь, их участниками должны стать около 2 тыс. человек. На каждый из съездов приглашается глава муниципального района.
«Студенты напрямую смогут пообщаться, задать вопросы главе, в том числе острые. Это такая площадка для самовыражения в том числе. Молодые люди могут заявить о себе», — рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» президент РМОО «Лига студентов Республики Татарстан» Шамиль Якупов.
Спикер также назвал мифами представления, что работа с молодежью идет только в Казани.
«Мы активно работаем с муниципальными районами. Съезды проводятся в восьми городах Республики Татарстан: Альметьевске, Зеленодольске, Елабуге, Нижнекамске, Лениногорске, Бугульме, Набережных Челнах и Чистополе. В каждом городе принимают участие по 300 человек, в Челнах — 500. В них участвуют глава, все директора учебных заведений, их заместители и студенчество», — пояснил Якупов.
На съездах определяются основные приоритетные направления деятельности, избирается новый председатель лиги, а также обсуждаются отчеты о деятельности за предыдущие годы и планы на будущее. Председатель лиги избирается по всеобщему и равному голосованию на один год.
«Раз в год открытым голосованием поднятием мандата выбирают председателя — того, кто возглавит студенчество города. Очень важно, что абсолютно любой студент ссуза или вуза с 16 лет может выдвинуться на эту должность», — сообщил выступающий. По информации спикера, осенью съезды состоятся в пяти городах республики, еще три съезда были проведены весной.
Руководитель центра по адаптации первокурсников в Лиге студентов РТ Екатерина Лазарева добавила, что в Татарстане активно развиваются инициативы по поддержке студенческой молодежи. На сегодняшний день в республике обучаются более 240 тыс. студентов, особое внимание уделяется адаптации первокурсников в учебных заведениях.
Одним из ключевых мероприятий является кадровая образовательная программа «Первая лига», направленная на вовлечение социально активной и талантливой молодежи в общественную жизнь республики. Программа состоит из трех блоков: «Первая лига. Города», «Первая лига. Старт» и «Первая лига. Перезагрузка». Они проводятся в течение учебного года.
Уникальность программы заключается в ее реализации в крупных городах Татарстана, таких как Набережные Челны, Лениногорск, Альметьевск, Нижнекамск, Елабуга, Зеленодольск, Чистополь, Бугульма и Казань. В этом году программа охватывает свыше 2,5 тыс. участников.
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