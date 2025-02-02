Битва за Поволжье, или чем могло обернуться поражение под Сталинградом

Победу Красной армии в Сталинградской битве принято считать переломным моментом в Великой Отечественной войне. Как немецкие войска добрались до Сталинграда и как Василий Чуйков переиграл вермахт — в хронике боевых действий разбирался «Татар-информ» вместе с экспертами исторического парка «Россия — Моя история».

К моменту начала активных боевых действий под Сталинградом война шла уже 13 месяцев. Красная армия уже одержала вдохновляющую победу под Москвой и потерпела тяжелое поражение под Харьковом.

«Сомнения у немецкого командования появились на самых ранних этапах. Бои за Минск, Киев, Смоленск для немцев очень противоречивы. По плану „Барбаросса“ они должны были закончить войну за три месяца, но они не вышли и на подступы к Москве», — рассказал «Татар-информу» сотрудник исторического парка Денис Рахов.

Авторы плана «Барбаросса» рассчитывали, что немецкие войска дойдут до линии Архангельск — Астрахань. Всё, что находится западнее, должно было отойти Германии, восточнее — прогерманскому правительству.

В апреле 1942 года Гитлер выпускает директиву №41 — Fall Blau («Синяя операция», по образцу «Красной» и «Желтой» операций по захвату Франции и стран Бенилюкса). Главной задачей операции «Блау» был захват Бакинского нефтегазоносного района, Кавказа и Нижнего Поволжья. Потеря этих территорий могла оставить Советский Союз без нефти.

Сталинград был крупным промышленным городом на берегу Волги и транспортным узлом, соединяющим юг и центр СССР. К тому же от Сталинграда был выход на Прикаспийскую низменность — удобный плацдарм для дальнейшего прорыва в глубокий тыл.

После Харьковской катастрофы (немцы называли ее «операция Fridericus») гитлеровские войска приступили к реализации «Синей операции». Группа армий «Юг» была разделена на две новые. Группа армий «А» направилась на Кавказ, захватив 23 июля Ростов-на-Дону.

Фрагмент Директивы Верховного командования вермахта №45 гласит:

«Ближайшая задача группы армий „А“ состоит в окружении и уничтожении сил противника, ушедших за р. Дон, в районе южнее и юго-восточнее Ростова. <...> После уничтожения группировки противника южнее р. Дон важнейшей задачей группы армий „А“ является овладение всем восточным побережьем Черного моря, в результате чего противник лишится черноморских портов и Черноморского флота».

Согласно той же директиве, группа армий «Б» должна была отрезать сражавшиеся на Кавказе войска маршала Семена Буденного от возможных подкреплений, захватить Сталинград, перерезать дефиле между Доном и Волгой и нарушить перевозки по реке.

Вслед за этим танковые и моторизованные войска должны были выйти к Астрахани и там парализовать движение по Волге.

Основной ударной силой вермахта на Сталинградском направлении была 6-я полевая армия, которой командовал Фридрих Паулюс (впоследствии перед самой гибелью окруженной немецкой группировки Гитлер присвоил ему звание генерал-фельдмаршала).

Немцев встретили 62-я (командующий Владимир Колпакчи) и 64-я (Василий Чуйков) армии. Позднее командование 62-й армией перейдет Василию Чуйкову, а 64-ю армию возглавит Михаил Шумилов.

По словам Рахова, именно Чуйков разработал новый подход к ведению городского боя. Использовались штурмовые отряды с отделениями бронебойщиков, огнеметчиков, пехотинцев с пистолетами-пулеметами Шпагина вместо винтовок Мосина (ППШ предназначались для боя на средних и ближних дистанций). Бойцам выдавалось больше гранат и бутылок с зажигательной смесью. Самым эффективным подразделениям придавали 45-мм пушку или танк.

Первые бои начались 17 июля. К концу месяца армии Паулюса удалось прорваться через Дон к северу от Сталинграда. До города оставались несколько десятков километров. 28 июля Сталин подписал приказ №227 — «Ни шагу назад!» (историки до сих пор спорят, насколько он был оправдан с военной точки зрения — прим. Т-и). 23 августа 1942 года люфтваффе провели массовую бомбардировку города, выполнив около 2 тыс. боевых вылетов. Деревянные районы города превратились в пепел.

К исходу того же дня армия Паулюса дошла до Волги. Журнал боевых действий Сталинградского фронта за август 1942 года свидетельствует (страница 54):

«Противник, прорвав 23 августа фронт 62-й армии, к исходу дня вышел к Волге в районе Ерзовка, Акатовка, Тракторного завода. <...> Днем 24 августа он продолжал подбрасывать по узкому коридору своим прорвавшимся частям усиление. Авиация противника, имея безраздельное господство в воздухе, бомбила и штурмовала наши войска с любых высот».

Из более чем 400 тыс. жителей к завершению боев в феврале 1943 года в Сталинграде останется лишь чуть более 30 тыс. человек.

Для победы в битве за Сталинград советское командование решило замкнуть немецкую группировку в кольцо (операция «Уран»). Для этой задачи был сформирован Донской фронт. Когда стало ясно, что деблокировать свои войска немцы не смогут, советские войска приступили к реализации операции «Кольцо».

«Вылетая с последнего доступного аэродрома, немцы устраивали драки за место в салоне. Многие летели стоя. Улетели не те, кто был выше по званию, а те, кто был сильнее», — поделился своем видением морального состояния многих в окруженной группировке Денис Рахов.

Советские летчики также агитировали окруженных немцев сдаться, пролетая над Сталинградом с громкоговорителями. Артобстрелы могли продолжаться несколько часов — по воспоминаниям немецких солдат, это было настоящей ментальной пыткой. Некоторые офицеры из числа окруженных покончили с собой.

Войска Чуйкова начали прорываться к наступающим с другой стороны подразделениям, разделяя 6-ю армию на две части. 31 января в 10.00 фельдмаршал Паулюс принял ультиматум о капитуляции (журнал боевых действий Донского фронта, страница 134).

Текст боевого донесения Сталину штаба Донского фронта гласит:

«Выполняя Ваш приказ, войска Донского фронта в 16.00 2 февраля 1943 года закончили разгром и уничтожение окруженной Сталинградской группировки противника. <...> Боевые действия в Сталинграде и районе Сталинграда – прекратились».

Поражение в Нижнем Поволжье могло оставить Советский Союз без хлеба, нефти и всего юга страны. Победа же деморализовала противника, воодушевила антигитлеровскую коалицию и утвердила авторитет СССР на международной арене. Весь мир поверил, что Третий рейх может в скором времени пасть.

После капитуляции 6-й армии в Германии объявили траур. Общие потери немецких и союзных им войск (в том числе ранеными) составили около 1,5 млн человек.

«Для Германии это был большой репутационный ущерб, в том числе в глазах союзников: Японии и Италии», — подчеркнул Рахов.

Вместе с немецкими войсками сражались румынские, итальянские и венгерские соединения. После Сталинградской битвы готовность сателлитов Германии продолжать войну сильно ослабла. Например, Италия, после февраля 1943 года уже не посылала войска на Восточный фронт.

«Это пример героизма советского народа, который, несмотря на предыдущие поражения, бросился в последний бой и смог победить. Сегодня это пример для России — если мы вместе, мы действительно непобедимы», — уверен Денис Рахов.