Захват земель и парковка у рек: названы частые нарушения в заповедных зонах Татарстана

Фото: © «Татар-информ»

В среднем за год в Татарстане выявляется около 400 административных правонарушений на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), возбуждается от 60 до 80 уголовных дел. Такие данные озвучил на брифинге в Кабинете министров РТ председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков.

«За 2022 год на территории Татарстана предотвращен ущерб на 70 млн рублей. Мы не стремимся к наказаниям, штрафам, уголовной ответственности. В нашей работе главное – недопущение происшествий, фактов нарушений на данных территориях. Приоритетом для нас является разъяснение важности охраны окружающей среды, привлечение внимания всех жителей республики к экологической пропаганде», – сказал он.

При обследовании особо охраняемых территорий наиболее часто выявляются такие нарушения, как незаконный захват земельных участков, строительство на них жилых или садовых домов, проезд и стоянка автомобилей в водоохранных зонах и другие.