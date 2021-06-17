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Ру Тат
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17 июня 2021  18:28
Наталья Рыбакова

Захват берегов и мусор: за 2021 год экологи оштрафовали татарстанцев на 1,6 млн рублей

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С начала года экологи в Татарстане пресекли более 150 нарушений водоохранного законодательства, более 140 из них уже устранены. Об этом сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский в программе «Чистый Татарстан».

«Сумма наложенных штрафов составляет более 1,6 млн рублей. Это не просто штрафы, которые пополняют казну. Все эти средства в рамках соглашений с муниципальными образованиями, которые заключает Минэкологии РТ, идут на природоохранные мероприятия. В числе самых частых нарушений на водных объектах — сброс неочищенных стоков, самовольное занятие водного объекта, нарушение природоохранного режима и мусор», — сказал он. 

Спикер также отметил, что на сегодняшний день экологами установлены границы на 185 водных объектах республики. В 2021 году планируется установка границ еще на 48 водных объектах. В водоохранных зонах будут установлены предупреждающие знаки и организован экологический надзор. 

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