Захоронения советских воинов в РТ включат в госреестр объектов культурного наследия

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне специалисты проводят обследование значимых объектов, связанных с военными событиями и памятью о павших. Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия продолжает работу по включению памятников Великой Отечественной войны в единый государственный реестр объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба ведомства.

Все акты экспертизы проходят общественные обсуждения.

В Зеленодольске на Старом городском кладбище находится захоронение воинов, умерших в эвакогоспитале № 3656. На месте установлен памятный знак с именами 28 погибших.

В Бавлах на площади Победы расположен мемориальный комплекс с бюстами четырех Героев Советского Союза, среди которых – Иван Зиновьев и Михаил Панарин.

В Нурлате на кладбище поселка Тарн-Варн покоятся десять солдат, скончавшихся в эвакогоспитале № 3654.

В поселке Васильево на православном кладбище размещено захоронение советских воинов, умерших от ран в эвакогоспитале № 3652. Здесь установлен памятник с именами 25 погибших.

Включение памятников, установленных в честь советских воинов, в единый государственный реестр обеспечит их государственную охрану, сохранение для будущих поколений и будет способствовать патриотическому воспитанию жителей Республики Татарстан.