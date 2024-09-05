«Заходя в РТ, они не сделали дисконт»: зарплаты в химпроме догнали нефтепереработку

Первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане растет доля увольнений и обостряется борьба за кадры

Очередной кадровый «сигнал бедствия» подал первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов на HR-конференции в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума. По оценке замминистра, потребность промышленности Татарстана в кадрах в ближайшие 7 лет составляет 60 тыс. человек. При этом уровень безработицы в республике рекордно низкий — меньше 0,2%.

Карпов посетовал на то, что специалисты, подготовленные в учебных заведениях, работе на заводах предпочитают другие формы занятости — сферу услуг, самозанятость, почасовую работу. Исторически кадры из регионов выманивают Москва и Санкт-Петербург, и для их удержания нужно создать условия, чтобы уехавшие возвращались на малую родину «с бесценным опытом», говорит сотрудник Минпромторга РТ.

По данным директора hh.ru по ПФО Альбины Султановой, средний hh.индекс (уровень конкуренции за рабочие места) по Татарстану снизился до 3 резюме на вакансию и продолжает падение. Динамика индекса показывает соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке. Так, если индекс уровня конкуренции меньше или равен 1,9 резюме на вакансию, это острый дефицит соискателей на рынке, когда компаниям не хватает людей и крайне сложно закрывать вакансии. Показатель индекса от 2 до 3,9 также свидетельствует о дефиците соискателей, индекс от 4 до 7,9 — умеренный уровень конкуренции за рабочие места, здоровое соотношение между работодателями и соискателями.

«Мы видим, что с 2021 года уровень конкуренции стабильно снижается в сфере добычи полезных ископаемых (с 8 до 5 человек на вакансию), — рассказала нашему корреспонденту Султанова. — Аналогичная ситуация и в сфере производства нефтепродуктов: падение с 5 до 3 резюме на вакансию. В сфере производства автотранспортных средств и производства химических веществ роста числа соискателей также с 2021 года не наблюдается.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Исследования HeadHunter показывают, что в 2022 году работники были более осторожны и стали реже увольняться с рабочих мест. Но уже в 2023-м уверенность людей в возможности быстро найти работу с достойной зарплатой стала расти: доля увольнений по собственному желанию по рынку труда Татарстана за год выросла c 57% до 67%. Чаще всего уходят по собственному желанию работники из сферы общепита (78%) и юристы (78%), но достаточно мобильны оказались и работники автомобильной отрасли (73%), занятые на производстве (73%) и рабочие (73%).

«Когда текучка кадров растет, борьба за ценных сотрудников становится все более острой, а конкуренция уже находится не только на уровне отрасли, но и на уровне регионов, тема удержания и повышения лояльности работников выходит на первый план, — отметила Султанова. — И в данном случае мы видим, что работодатели Татарстана в рамках борьбы с кадровым дефицитом делают большую ставку на рост фонда оплаты работы сотрудников, а также обеспечение гибких условий труда, когда работники могут самостоятельно решать, когда начинать рабочий день, как часто ходить в офис, выбирать ли гибридный формат работы и т.д.».

За 3,5 года темпы роста зарплат химиков опередили нефтепереработчиков

В промышленности рост зарплат значительно колеблется, в зависимости от отрасли. По итогам 2023 года самый заметный вклад в ВРП вносит добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства и машиностроение. В категорию «обрабатывающие производства» входит 114 отраслей, от производства пищевых продуктов до монтажа промышленных машин. Наибольший удельный вес в этом списке занимают химическое производство, выпуск транспортных средств и оборудования и производство нефтепродуктов. В этих секторах сосредоточены одни из самых высоких в Татарстане зарплаты, и за 3,5 года они показали наиболее высокий рост.

Возьмем за точку отсчета средний уровень зарплаты в Татарстане. По данным Росстата, за 3,5 года он вырос на 54% — с 44,9 тыс. рублей в 2021 году до 69,4 тыс. рублей в январе – июне 2024 года. В сравнении с медианой слабый рост показали зарплаты в области добычи полезных ископаемых. Если в 2021 году сотрудники в этой отрасли в среднем получали 71,4 тыс. рублей в месяц, то в первой половине 2024 года — 107,7 тыс. рублей (+51%).

Быстрее зарплаты растут у производителей нефтепродуктов, с 76,6 тыс. рублей в 2021 году они поднялись до 128,6 тыс. рублей в первой половине 2024 года (+68%). Существенно нарастили гонорары и работникам автоконвейера — с 53,2 до 94,1 тыс. рублей (+77% за 3,5 года). Но и тех и других опережают производители основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах. За неполных четыре года отрасль показала зарплатный рост в 86%, с 68,6 до 127,8 тыс. рублей. К химпрому можно также отнести производство химических веществ и химических продуктов (+76%), производство прочих химических продуктов (+78%) и производство химических волокон (+88%).

В турнирной таблице быстрее химиков зарплаты росли только в 14 отраслях обрабатывающей промышленности, однако большинство их них значительно отстают по среднемесячному доходу. Абсолютный лидер — производители текстильных тканей (+192%). Здесь и далее сыграл свою роль эффект низкой базы — зарплаты у текстильщиков выросли за 3,5 года с 20,6 до 60,5 тыс. рублей. Подобная картина и у занятых в производстве станков, машин и оборудования для обработки металлов (+176%, с 22 до 60 тыс. рублей, ножевых изделий и столовых приборов (+169%, с 23 до 62 тыс. рублей) и консервирования рыбы (+137%, с 24 до 57 тыс. рублей),

Исключение составляют только производители огнеупорных изделий, чья зарплата подскочила с 78 до 210 тыс. рублей (+169%) и компьютеров (+106%, с 75,7 до 155,7 тыс. рублей).

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как зарплаты разгоняют инфляцию?

Резкий рост доходов сотрудников пропорционален падению уровня безработицы. В России этот показатель за шесть лет снизился на 20% и в апреле 2024 года достиг многолетнего минимума в 2,6%. В Татарстане обстановка на рынке труда накалилась еще сильнее: по данным «Авито Работы», уровень безработицы в регионе составляет 1,9%. Поэтому в условиях дефицита кадров в республике, с одной стороны, резко выросли предложения по зарплате, а с другой — увеличилось количество вакансий для кандидатов без опыта и студентов. В первом полугодии 2024 года прирост предложений составил 82%, к августу уже насчитывалось 23 тысячи объявлений для сотрудников с чистыми трудовыми книжками. Работодатели готовы рассматривать и соискателей пенсионного возраста, размещено порядка 14 тыс. таких вакансий.

Рост зарплат, связанный с провалом на рынке труда, стал одной из причин для перегрева экономики. Это происходит, потому что спрос опережает возможности предложения, что порождает повышенное инфляционное давление, с которым Центробанк РФ и борется повышением ключевой ставки. В конце июля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в первые шесть месяцев 2024 года российская экономика была максимально перегрета за последние 16 лет. Поэтому непропорциональное росту производительности труда увеличение доходов сотрудников — это плохая новость как для работодателей, так и для сотрудников в долгосрочной перспективе: из-за высокой инфляции покупательная способность падает.

Правда, теперь аналитики регулятора полагают, что в июле годовая инфляция в стране достигла пика. В начале сентября были опубликованы данные Росстата, подтвердившие тренд на снижение темпов роста цен: на прошедшей неделе на потребительском рынке впервые зафиксирована дефляция (минус 0,02%). Одновременно с этим наблюдаются признаки стабилизации на рынке труда — безработица перестает падать, а вместе с этим и снижается разгон зарплат.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Сотрудник может как принести НПЗ 10% рентабельности, так и лишить ее

Высокий уровень зарплат в нефтепереработке и производстве химических веществ генеральный директор и совладелец «Оргнефтехим-Холдинга» Александр Бабынин объясняет рентабельностью бизнеса. «В производстве как нефтепродуктов, так и химических веществ маржинальность высокая, но если нефтепереработка выигрывает за счет больших объемов производства, то химпром — из-за глубины переработки, — говорит собеседник издания. — А там, где высокая маржинальность, — высокий рост зарплат».

Вторая причина — высококвалифицированный персонал. И в той и в другой сфере предприятию дорого обходятся ошибки сотрудника, они могут привести к простою или неисправности дорогостоящего оборудования. «В себестоимости продукции нефтеперерабатывающего и химического производства зарплата персоналу составляет 2-3%. Но показатели предприятия очень сильно зависят от результативности сотрудников и от уровня компетенции персонала. В зависимости от компетенции работника НПЗ с оборотом в $4 млрд может получить либо +10% рентабельности, либо -10%», — добавил Бабынин.

Однако для воспитания и удержания таких кадров предприятия должны развиваться, а не стагнировать, полагает собеседник издания. «Высокотехнологичные заводы нуждаются в подготовленных сотрудниках, которые их обслуживают, бесперебойная работа очень важна. Но на предприятии, исключительно эксплуатирующем когда-то введенное в строй оборудование, сложно вырастить высококвалифицированные кадры — для этого необходимо развитие производства», — добавил Бабынин.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В части маржинальности в России в последние годы все переменилось, говорит экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. «Раньше большие зарплаты были там, где иностранные инвестиции: фондовый рынок, интернет, мобильная связь. Сейчас наибольший рост доходов служащих показывает IT-сектор, СВО и все, что с ней связано: машиностроение, оборонные предприятия и прочее», — рассуждает Разуваев.

Заметную роль в раскачивании зарплат в химпроме сыграл приход в Татарстан СИБУРа, полагает собеседник издания. «Появление такого глобального игрока стало знаковым событием для нефтехимической отрасли республики и оказало серьезную поддержку экономике региона, — указал Разуваев. — Заходя в регион, компании такого уровня не делают дисконт по зарплате, и это отразилось на зарплатах в отрасли».