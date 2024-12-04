Захаровой аннулировали мальтийскую визу перед саммитом ОБСЕ

Мальта аннулировала визу официальному представителю МИД России Марии Захаровой перед заседанием Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое пройдет на территории островного государства 5 и 6 декабря. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Беспрецедентным случаем стало аннулирование накануне мероприятия уже выданной мальтийским председательством визы официальному представителю МИД России М. В. Захаровой с формулировкой „в силу не зависящих от них обстоятельств“», — сказано в заявлении МИД.

Сама Захарова в Telegram-канале назвала случившееся «кознями западной гидры». «Сколько уже козней эта западная гидра устроила всем, в том числе и российским дипломатам!» — написала она.

В дипломатическом ведомстве РФ также выразили уверенность, что нынешний институциональный кризис ОБСЕ «стал следствием деструктивных действий ряда западных стран», использующих организацию в собственных интересах и пренебрегающих фундаментальными принципами ее работы.

При этом в МИД убеждены, что при нынешнем состоянии ОБСЕ «проблематично говорить о какой-либо ее роли» в условиях происходящего «глубокого переформатирования мира».

На полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ руководитель внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров планирует провести с коллегами ряд двусторонних встреч.