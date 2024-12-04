news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 4 декабря 2024 18:25

Захаровой аннулировали мальтийскую визу перед саммитом ОБСЕ

Скопировать ссылку

Мальта аннулировала визу официальному представителю МИД России Марии Захаровой перед заседанием Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое пройдет на территории островного государства 5 и 6 декабря. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Беспрецедентным случаем стало аннулирование накануне мероприятия уже выданной мальтийским председательством визы официальному представителю МИД России М. В. Захаровой с формулировкой „в силу не зависящих от них обстоятельств“», — сказано в заявлении МИД.

Сама Захарова в Telegram-канале назвала случившееся «кознями западной гидры». «Сколько уже козней эта западная гидра устроила всем, в том числе и российским дипломатам!» — написала она.

В дипломатическом ведомстве РФ также выразили уверенность, что нынешний институциональный кризис ОБСЕ «стал следствием деструктивных действий ряда западных стран», использующих организацию в собственных интересах и пренебрегающих фундаментальными принципами ее работы.

При этом в МИД убеждены, что при нынешнем состоянии ОБСЕ «проблематично говорить о какой-либо ее роли» в условиях происходящего «глубокого переформатирования мира».

На полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ руководитель внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров планирует провести с коллегами ряд двусторонних встреч.

#мид россии #Мария Захарова #обсе
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100