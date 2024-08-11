Захарова: Жесткий ответ на атаки ВСУ по регионам России не заставит себя ждать

Организаторы и исполнители варварских террористических актов, совершаемых киевским режимом с целью уничтожить гражданскую инфраструктуру, убить и запугать мирных жителей, понесут за них ответственность. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с очередными террористическими ударами ВСУ по российским регионам.

«Киевский режим продолжает свою террористическую активность с единственной целью устрашения мирного населения России. Он прекрасно понимает, что эти варварские акты не имеют никакого смысла с военной точки зрения, но продолжает отрабатывать выданные своими хозяевами кредиты», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ночь с 10-го на 11 августа ВСУ нанесли массированный удар по Курску тактическими ракетами «Точка-У», в результате чего пострадали 13 мирных граждан, 2 человек находятся в тяжелом состоянии. Также за прошедшие сутки украинские военные осуществили масштабную атаку дронами — в общей сложности было уничтожено системами ПВО 21 беспилотник над четырьмя регионами России.

«Очевидно, что эти украинские ракетные обстрелы и атаки беспилотниками по российским регионам носят ярко выраженный террористический характер <...> Жесткий ответ ВС России не заставит себя ждать», — подчеркнула Захарова.

Она призвала международные организации осудить террористические атаки украинских боевиков и допустила, что «ответом будет стыдливое молчание профильных структур».