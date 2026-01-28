news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 28 января 2026 10:04

Захарова: Зеленский ударами по мирному населению хочет сорвать любые переговоры о мире

Читайте нас в
Телеграм

Действия Владимира Зеленского направлены на срыв любых контактов, которые могут привести к обсуждению мирного урегулирования. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

«Как режим Зеленского реагирует на контакты? Наносит удары не по необходимости военных действий, не по логике ситуации на поле боя, удары наносятся точно по мирному, гражданскому населению, социальным объектам. Это не просто удары, это теракты. Здесь можно найти разные причины, истоки такого поведения», – подчеркнула она.

По словам дипломата, такие действия, в первую очередь, связаны с попыткой сорвать возможные обсуждения, связанные с прекращением конфликта.

Захарова также подчеркнула, что даже признаки возможного продвижения к мирной повестке вызывают резкую реакцию.

«Сейчас мы даже не говорим о статусе переговоров или окончательном оформлении мира. Даже сама тенденция, сами намеки на некое движение в этом направлении вызывают вот такую реакцию. Такой пример – как святой водой на бесноватого капнуть, и начинается демонстрация темной сущности. Как только начинается любая точечная, контактная работа в прикладном плане, все», – обратила внимание она.

#Мария Захарова #Владимир Зеленский #россия и украина
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Лошади, Жираф, Снежная королева и Шурале: голосуйте за лучший зимний двор в Татарстане

Лошади, Жираф, Снежная королева и Шурале: голосуйте за лучший зимний двор в Татарстане

28 января 2026
Национальная кухня, ремесла и мастер-классы: каким станет обновленный ЦУМ в Казани

Национальная кухня, ремесла и мастер-классы: каким станет обновленный ЦУМ в Казани

27 января 2026