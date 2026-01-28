Захарова: Зеленский ударами по мирному населению хочет сорвать любые переговоры о мире

Действия Владимира Зеленского направлены на срыв любых контактов, которые могут привести к обсуждению мирного урегулирования. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

«Как режим Зеленского реагирует на контакты? Наносит удары не по необходимости военных действий, не по логике ситуации на поле боя, удары наносятся точно по мирному, гражданскому населению, социальным объектам. Это не просто удары, это теракты. Здесь можно найти разные причины, истоки такого поведения», – подчеркнула она.

По словам дипломата, такие действия, в первую очередь, связаны с попыткой сорвать возможные обсуждения, связанные с прекращением конфликта.

Захарова также подчеркнула, что даже признаки возможного продвижения к мирной повестке вызывают резкую реакцию.

«Сейчас мы даже не говорим о статусе переговоров или окончательном оформлении мира. Даже сама тенденция, сами намеки на некое движение в этом направлении вызывают вот такую реакцию. Такой пример – как святой водой на бесноватого капнуть, и начинается демонстрация темной сущности. Как только начинается любая точечная, контактная работа в прикладном плане, все», – обратила внимание она.