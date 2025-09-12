Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинский президент Владимир Зеленский убивает граждан Украины, используя средства Запада. Об этом она сообщила на брифинге, комментируя экстренную мобилизацию на Украине, передает ТАСС.

«Из-за катастрофической нехватки бойцов на линии фронта Банковой (администрация президента Украины – прим. ред.) инициирована экстренная мобилизация на Украине. Под ружье планируется поставить более 120 тысяч человек», – отметила дипломат.

Захарова также обратилась к гражданам Украины:

«У меня теперь вопрос к каждому гражданину Украины: хотя бы сейчас, когда на эту экстренную мобилизацию Банковая выделяет уже $12 млн только на отлов, неужели до вас не дойдет главное – вас же просто Зеленский убивает на западные деньги?»