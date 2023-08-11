Фото: официальный сайт Министерства иностранных дел России

Неонацистский киевский режим продолжает устраивать репрессии против местного населения. Так, на этот раз под угрозой оказались крымские татары, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, документы об угнетении местных мусульман появились в открытом доступе. К примеру, в СБУ полагают, что крымские татары «продолжают создавать угрозу территориальной целостности и конституционному строю страны». В документе содержатся уничижительные характеристики, предложено урезать финансирование инициатив и проектов, продвигаемых бизнесменом Ленуром Ислямовым.

«В общем, в очередной раз показывают, как активно на Украине пилят: от денег на поставки вооружений до сферы нацполитики. Коррупция сверху донизу», — подчеркнула Захарова в своем телеграм-канале.

Она напомнила, что в России, в том числе на новых территориях и в Крыму, все этносы проживают в мире и согласии, имеют право поддерживать свою идентичность, говорить на родном языке и развиваться.

«Неонацистские боевики из Киева продолжают пытаться построить мононациональное государство, и им плевать, кто подпадёт под каток репрессий: русские, закарпатские венгры, евреи, цыгане или татары», — заключила она.