Захарова заявила о притоке иностранцев в Россию вопреки разговорам Запада об изоляции РФ

Запад продолжает заявлять об изолированности России, однако на практике в страну приезжают люди со всего мира. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, общаясь с журналистами на полях II Международного Екатерининского форума, передает ТАСС.

По ее словам, пока «западное мировое меньшинство в пылу заявляет об изолированности России», в стране проходят форумы и мероприятия, которые дают ответы тем, кто хочет переехать в РФ, жить и работать здесь, а также «сохранять то, что для них важно с точки зрения ценностей».

Захарова отметила, что западная риторика резко контрастирует с реальной ситуацией. «Удивительно, открываешь какую-то западную газету, включаешь западный телевизор, какую-нибудь телепрограмму и слышишь о том, что еще они сделали и придумали для того, чтобы, по их словам, изолировать нашу страну, а при этом ручейками со всего мира к нам стекаются люди», – сказала она.

По словам дипломата, речь идет не только о тех, кто поддерживает Россию, находясь за рубежом, но и о людях, которые хотят стать частью нашей страны.

Она добавила, что для многих переезд в Россию является осознанным и порой жизненно необходимым решением. В качестве примера Захарова привела гражданку США, экс-помощницу бывшего президента США Джо Байдена Тару Рид, которая получила российский паспорт. По словам дипломата, для нее переезд стал вопросом спасения. «А это спасение, – подчеркнула Захарова. – И она нашла в России это спасение и считает Россию героиней своей жизни».