Захарова заявила о попытке провокации против Лаврова в Камбодже

После завершения мероприятий саммита АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) в Камбодже против министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова была совершена попытка провокации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, на выходе из здания к Лаврову подбежала женщина, будто бы «выдававшая себя за журналиста», включила видеозапись на телефоне и попыталась дотронуться им до министра. При этом она не задавала ему каких-либо вопросов.

«Она (женщина — прим. Т-и) схватила свой бейдж двумя руками, засунула под пиджак и начала прятаться под какие-то стойки. То есть это явно провокационная была история», — добавила Захарова, не пояснив, в чем мог заключаться смысл предполагаемой провокации.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Лавров был госпитализирован во время саммита «Большой двадцатки» на индонезийском острове Бали. Российский МИД назвал эту информацию ложной.