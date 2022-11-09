Захарова заявила о готовности России к переговорам с Киевом «с учетом текущих реалий»

Готовность России к переговорам с украинской стороной остается неизменной. Москва готова вести их с учетом реалий, складывающихся на текущий момент, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Еще раз подчеркну, чтобы это было в очередной раз осознано „партнерами“, мы по-прежнему открыты к переговорам, мы никогда от них не отказывались, мы готовы их вести», – сказала она, выступая на брифинге в Москве.

Таким образом дипломат ответила на недавнее высказывание представителя Кабмина ФРГ Кристиане Хофмана о том, что у российской стороны нет готовности к переговорам с Киевом.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.