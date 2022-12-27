Захарова заявила, что США пытаются заставить страны поставлять технику Киеву

США пытаются вынудить руководство других стран поставлять военную технику на Украину, в том числе российского и советского производства. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В настоящее время отмечаем повышенную активность американских правительственных эмиссаров, действующих в том числе через посольства США в иностранных государствах и оказывающих неприкрытое давление на военно-политическое руководство стран, в силовых структурах которых имеется авиационная техника (самолеты и вертолеты) российского (советского) производства, с целью прекращения ее эксплуатации и последующей передачи через прозападных посредников киевскому режиму», — говорится в комментарии, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Захарова отметила, что США аргументируют свои призывы тем, что Россия якобы больше не может обеспечить поставки комплектующих и качественное техобслуживание подобной техники. Однако эта информация не соответствует действительности.

«С полной ответственностью заявляем, что Россия неукоснительно исполнит все соответствующие обязательства перед своими партнерами по имеющимся и будущим проектам», — подчеркнула она, назвав подобные фейки недобросовестной конкуренцией со стороны Вашингтона и его союзников.