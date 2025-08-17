Захарова заявила, что российские ученые, переезжающие во Францию, «попадают под капкап»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ученые из России, переезжающие во Францию заниматься академической наукой по приглашению Парижа, фактически попадают под колпак французских ВС. Соответствующий пост Захарова опубликовала в своем Телеграм-канале, комментируя французскую программу Pause.

С ее слов, цель программы Франции – якобы, дать ученым условия для работы и жизни в свободной стране, но, «как всегда, дьявол кроется в деталях». Руководитель программы - Лаура Лоэак – экс-сотрудница подразделения Минобороны Франции, отвечающего за отношения с постсоветскими странами, о чем сохранились записи на старых иностранных сайтах.

«То есть те, кто переезжают во Францию заниматься академической наукой по приглашению Парижа, фактически попадают под колпак французских ВС», - отметила Захарова.

Франция, по ее словам, разделилась на две стороны: с одной она отказывается от сотрудничества с учеными из России, а другой - призывает их приезжать в страну и работать «под руководством аффилированных с силовыми ведомствами Франции структурами».

Она напомнила, что ВС Франции продолжают участвовать в боевых действиях против России, а французские власти еще не изменили своей русофобской позиции.

«Кажется, российским деятелям науки необходимо действительно взять предлагаемую «паузу», чтобы понять, на кого им предлагают работать», - призвала Захарова.