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Политика 14 апреля 2024 15:09

Захарова заявила, что Израиль не осуждал ударов Киева по России

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на призыв посла Израиля в России Симоны Гальперин.

Напомним, ранее Гальперин говорила, что Израиль ожидает от России осуждения ударов Ирана по стране.

Захарова напомнила Симоне, что Израиль не осудил ни одного удара со стороны Киева по городам России. При этом израильская сторона регулярно поддерживала действия президента Украины Владимира Зеленского.

В своем посте в Телеграме она также отметила, что из-за террористических преступлений Киева уже несколько лет гибнут мирные жители и рушится гражданская инфраструктура.

Ранее в МИД РФ выразили крайнюю озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией на Ближнем Востоке и призвали все вовлеченные стороны к сдержанности. Как отметили в ведомстве, Москва рассчитывает, что региональные государства будут решать имеющиеся проблемы политико-дипломатическими средствами.

#мария захарова #Израиль
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