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Захарова заявила, что Германия находится в глубоком кризисе
Германия находится в глубоком кризисе, заявила на международном форуме «Лидеры Евразии» официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала региональные выборы, прошедшие в ФРГ, пишет РИА Новости.
По ее словам, происходящее в стране нужно оценивать в контексте кризисного состояния и государственности, которая утратила собственный суверенитет, став прямым вассалом США. Общество не осознает, что с ним сделал Вашингтон как с экономической, так и с идеологической точки зрения, говорит официальный представитель МИД России.
Захарова подчеркнула, что выборы являются суверенным правом граждан всех государств. По ее словам, Россия не вмешивается в выборы и всегда говорит о нацеленности на мирное взаимодействие на взаимном уважении.
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