Захарова: Запад продолжает блокировать российскую часть зерновой сделки

Запад продолжает санкциями блокировать экспорт российской сельхозпродукции, по зерновой сделке выполняется лишь часть, касающаяся Украины. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию относительно продления договоренностей.

Она подчеркнула, что Москва продолжает настаивать на комплексном выполнении соглашения, потому что только так можно преодолеть продовольственный кризис и помочь нуждающимся странам.

По данным Захаровой, 13 марта запланирован новый ряд консультаций относительно зерновой сделки.

Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что зерно, вывозимое из портов Украины, как правило не достигает беднейших стран. Так, по данным МИД, половина всех поставок пришлась на Евросоюз и такие развитые государства, как Великобритания, Израиль и Южная Корея. Нуждающиеся же государства, в частности Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан, Афганистан, получили всего 3% продовольствия, прежде всего по линии Всемирной продовольственной программы.