Захарова: Запад отказался даже от возможности обсуждать гарантии безопасности России

Письменные ответы стран Запада не оставили сомнений, что НАТО отказывается обсуждать гарантии безопасности, предложенные Россией. Такое мнение на брифинге в четверг выразила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Нашей стране не просто не было предоставлено гарантий, нашей стране было отказано в гарантиях безопасности, — заявила Захарова. — Согласитесь, это разные вещи».

По ее словам, те ответы, которые были даны США и их союзниками в НАТО, показывают, что по всем вопросам, которые для России являются не просто ключевыми, а жизненными, был дан отказ обсуждать их с ними.

В декабре 2021 года Россия направила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности. В конце января Вашингтон и Брюссель передали Москве письменные ответы, из которых следует, что Запад не пошел на принципиальные для России уступки.