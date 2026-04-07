Захарова: Запад бредит идеями милитаризации космоса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны демонстрируют стремление к милитаризации космоса, рассматривая его как новую арену геополитического противостояния. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, подобные намерения озвучиваются открыто.

«Причем никто и не стесняется, так и говорят, захватить космос, разместить там оружие, чтобы доминировать, чтобы управлять планетой. Может быть, все-таки имеет смысл эти колоссальные бюджеты пустить на освоение того, что мы не до конца еще знаем и понимаем, нежели опять делить, опять превращать в арену противостояния и агрессивных, болезненных устремлений и фантазий», – отметила дипломат.

Захарова также обратила внимание на масштабы накопленного вооружения на Земле, подчеркнув, что его использование зачастую сопровождается угрозами и ощущением безнаказанности.

«И, к сожалению, больные головы то тут, то там почему-то считают себя вправе именно так к этому оружию и относиться: то угрожать, то использовать безосновательно, бессмысленно, абсолютно чувствуя свою безнаказанность», – резюмировала она.