Захарова: Выступить против резолюции о неонацизме могли только аморальные деятели

Не поддержать резолюцию о борьбе с героизацией неонацизма могли лишь аморальные деятели. Такими выводами поделилась в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что изменение позиции стран ЕС в этом году не более чем политическое лицемерие. Ранее все они воздерживались при подобных голосованиях.

«Кроме одного случая. В 2011 году в Евросоюзе был раскол, когда часть государств проголосовала против (таких было большинство), а часть воздержалась», — напомнила Захарова.

«В этом году в Третьем комитете (предваряет голосование на Генассамблее) они все проголосовали против. И те, кто поддерживал фашизм в XX веке, и те, кто от него пострадал и чуть было не исчез. Еще раз повторю: текст резолюции один и тот же. Суть ее могут поставить под сомнение только аморальные деятели», — подчеркнула дипломат.

Напомним, что текст резолюции на этот раз поддержали 106 делегаций, включая израильскую. Против выступила 51 страна, в том числе США, страны ЕС, Британия, Грузия, Канада, Молдавия, Япония и Украина. Еще 15 участников голосования воздержались.