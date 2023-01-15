Захарова: Выставить Арестовича «агентом Кремля» Украине не удастся

Советник руководителя офиса Президента Украины Алексей Арестович — лицо киевского режима. Выставить его в качестве «внедренного агентом Кремля» не удастся, подчеркнула в своем телеграм-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Подобные сообщения стали появляться после того, как Арестович признал, что часть дома в Днепропетровске обрушилась из-за сбитой украинскими ПВО ракеты.

«После „сбития“, а потом „не сбития“ украинскими военными ракеты над жилым домом в Днепропетровске, а потом Днепре Арестовича на Украине начинают объявлять внедренным агентом Кремля. Нет уж, не выйдет. Он — лицо киевского режима. Зеленский — нос, а Арестович — лицо», — заметила представитель внешнеполитического ведомства.