В скором времени западное расследование теракта на «Северных потоках» может дойти до полного абсурда. К примеру, в нем могут обвинить «дельфина-подрывника» из Крыма, пошутила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не удивлюсь, если в результате якобы „расследования“ западники и их газетёнки установят, что трубопроводы „Северных потоков“ уничтожил дельфин-подрывник, который сбежал из Крыма на Украину», — поделилась она «теорией» в своем телеграм-канале.

Она отметила, что Запад вновь использует систему управляемых утечек информации и привела в пример Солсбери и Эймсбери и другие инциденты, в которых Вашингтон и Лондон обвиняли Москву.

Напомним, что накануне в The New York Times и Die Zeit заявили о проукраинской группировке, которая якобы замешана в теракте на «Северных потоках». В Кремле эти сообщения считают спланированным вбросом, а в ФРГ полагают, что операция могла вестись под чужим флагом.