Захарова: Ватикан извинился за слова папы Римского о «жестоких» чеченцах и бурятах

Россия получила от Ватикана извинения за высказывания папы Римского Франциска о «жестоких» чеченцах и бурятах в российской армии, инцидент исчерпан. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Она рассказала, что было получено обращение, которое содержит официальное заявление от имени госсекретаря Святого Престола Пьетро Паролина.

«В этом обращении, в частности, говорится следующее: "Госсекретариат Ватикана приносит свои извинения российской стороне. Святой Престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре, равно как и к другим странам и народам мира"», – рассказала Захарова.

Она резюмировала, что способность признавать свои ошибки в современном международном общении встречается все реже.

Напомним, в конце ноября понтифик в интервью американскому христианскому журналу America назвал чеченцев и бурятов «самыми жестокими» из тех, кто принимает участие в спецоперации на Украине. По его мнению, это связано с тем, что они воспитаны вне русской традиции.

На высказывание понтифика резко отреагировали руководитель Буддийской традиционной сангхи России — XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.