Захарова: В отношении РФ США придерживаются концепции «от сдерживания до уничтожения»

Соединенные Штаты в отношении России придерживаются концепции «от сдерживания до уничтожения». Такое мнение высказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя возможное внесение РФ в американский список стран — спонсоров терроризма.

«Концепция ясна — от „сдерживания до уничтожения“. Они же сами об этом говорят, это же их история,» — отметила она.

Ранее американский сенат принял резолюцию, которая призывает Госдепартамент признать Россию как государство — спонсор терроризма. Документ является скорее символическим, поскольку не имеет законодательной силы, передает РИА Новости.