Захарова: Утверждения Запада об изоляции России от мира — миф и информационное кампания

Утверждения о том, что Россия изолирована от всего мира, являются мифом и информационной кампанией, которую пытаются внедрить в человеческие умы. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила на полях Международного благотворительного кадетского бала, передает ТАСС.

«[Утверждают на Западе] всё время идею, что мы находимся в изоляции, что Россию никто не поддерживает, что в нашу страну никто не едет, – отметила дипломат. – Это всё миф, информационная кампания, некая разработка, которая в очередной раз внедряется в умы».

Международный благотворительный бал – это элемент гуманитарного сотрудничества, который демонстрирует, что молодое поколение, в том числе из других стран, чтит историю нашей страны, подчеркнула Захарова. Кроме того, событие еще раз подтверждает, что те, кто являются друзьями, союзниками России, всегда останутся с ней.

Ранее Президент России Владимир Путин направил телеграмму, в которой поприветствовал участников и гостей VIII Международного благотворительного кадетского бала. Он выразил уверенность в том, что бал будет содействовать развитию международного гуманитарного сотрудничества.