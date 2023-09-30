Захарова уличила Блинкена во лжи о замалчивании трагедии в Бабьем Яру

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил СССР в замалчивании трагедии в Бабьем Яру. Это вопиющая ложь, заявила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что расстрел мирных жителей советского Киева стал одной из самых ужасающих трагедий Второй мировой войны. «Тогда нацисты, оккупировав территорию города, приступили к зачисткам. За несколько дней были убиты десятки тысяч евреев, цыган, советских военнопленных. Только за 29-30-е числа немецкие фашисты зверским образом буквально уничтожили 34 тысячи человек — об этом как раз и вспомнил Блинкен, цинично соврав о памяти этой трагедии в СССР, а также „забыв“ о том, что расстрелы продолжались вплоть до самого освобождения Киева Красной Армией в ноябре 1943 года», — написала Захарова.

Представитель МИД почеркнула, что эта трагедия никогда не замалчивалась: ни в годы существования Советского Союза, ни сейчас. Блинкен же, напротив, заявил, что «Советы похоронили (в значении — замалчивали) эту историю».

«Ни одна другая страна в мире столь последовательно не обвиняла национал-социализм в преступлениях Холокоста, как Советский Союз. Возможно, в Госдепартаменте все же остались приличные люди, которые смогут донести до Блинкена следующую информацию», — заметила автор канала.

Она напомнила, что еще до Победы — в марте 1945 года — было принято решение установить мемориал в Бабьем Яру, посвященный жертвам зачисток, началась работа по созданию парка. Впоследствии на этом месте в Киеве появился Национальный историко-мемориальный заповедник «Бабий Яр». Советские авторы, режиссеры и композиторы посвящали трагедии литературные и музыкальные произведения, кинофильмы.

«Как у Блинкена хватило наглости написать о том, что это мы якобы не помним или не помнили прошлого, да ещё и в годовщину трагедии!» — возмутилась представитель Министерства иностранных дел.

Захарова напомнила, что отчим Блинкена прошел несколько лагерей смерти, среди которых были Аушвиц и Дахау. В 2010 году он произнес пророческую фразу, заявив, что после ухода очевидцев трагедия Холокоста будет излагаться в лучшем случае «обезличенными» голосами историков и романистов либо — в худшем — фальсификаторами и демагогами, которые будут отрицать само ее существование.

«Интересно, что бы он сегодня сказал на ложь своего пасынка», — задалась вопросом она.