Захарова: Угрозы о санкциях от США не достигли своей цели

Угрозы США лишь укрепляют решимость России следовать поставленным целям при спецоперации на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Белый дом пригрозил, что если районы Украины вступят в состав России, США вновь ужесточат санкции. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби тогда заявил, что Штаты не признают присоединения к России территорий, которые Вашингтон считает украинскими.

«Ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят „новые санкции“ и без вхождения районов Украины в состав России. Поэтому очередная угроза цели не достигла. Наоборот, укрепила решимость действовать согласно намеченному курсу», — заметила Захарова.

Напомним, что о своем желании войти в состав России объявили Херсонская и Запорожская области.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В начале июля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил главе государства об освобождении территории ЛНР.