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Захарова: У Пугачёвой что-то сломалось теперь уже на глобальном уровне - у неё с народом
У народной артистки СССР Аллы Пугачёвой «что-то сломалось» в плане отношений с народом. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи слова приводит RT.
Как напомнила спикер, ранее композитор Микаэл Таривердиев говорил аналогичные слова после сотрудничества с певицей. По его словам, в дальнейшем сотрудничать с артисткой стало уже неинтересно, и в итоге каждый из них «пошел своим путём».
Захарова отметила, что «поломки» произошли у Пугачевой не только в отношениях с Таривердиевым.
«Что-то сломалось теперь уже на глобальном уровне — у неё с народом... А произведения останутся, их будут слушать, их будут перепевать», — сказала Захарова.
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