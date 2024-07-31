Захарова: У Пугачёвой что-то сломалось теперь уже на глобальном уровне - у неё с народом

У народной артистки СССР Аллы Пугачёвой «что-то сломалось» в плане отношений с народом. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи слова приводит RT.

Как напомнила спикер, ранее композитор Микаэл Таривердиев говорил аналогичные слова после сотрудничества с певицей. По его словам, в дальнейшем сотрудничать с артисткой стало уже неинтересно, и в итоге каждый из них «пошел своим путём».

Захарова отметила, что «поломки» произошли у Пугачевой не только в отношениях с Таривердиевым.

«Что-то сломалось теперь уже на глобальном уровне — у неё с народом... А произведения останутся, их будут слушать, их будут перепевать», — сказала Захарова.