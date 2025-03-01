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Политика 1 марта 2025 19:52

Захарова: Трамп устроил Зеленскому отрезвляющую взбучку

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Президент США Дональд Трамп устроил Владимиру Зеленскому беспрецедентную в истории международной политики и дипломатии отрезвляющую взбучку. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги встречи политиков.

Она также назвала Зеленского циником, который посылает на смерть миллионы сограждан, только чтобы сохранить власть и получить доступ к кошелькам союзников. В Вашингтоне он вел себя по-хамски и показал всему миру, что именно он является безответственным поджигателем большой войны и представляет собой угрозу для всего мирового сообщества, добавила Захарова, чьи слова приводит «Радио 1».

Захарова отметила, что цели России остаются неизменными, а именно демилитаризация и денацификация Украины и признание существующих реалий «на земле». По ее словам, чем быстрее власти Киева это осознают, тем быстрее урегулируется конфликт.

#Дональд Трамп #Владимир Зеленский #ссора #Мария Захарова
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