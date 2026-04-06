Захарова: тема продления безвизового режима между Россией и Китаем прорабатывается

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вопрос продления безвизового режима между РФ и КНР сейчас находится в межведомственной проработке. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас эта тема находится в межведомственной проработке, после чего, соответственно, и вас проинформируют», – сказала она.

Захарова также подчеркнула положительный опыт сотрудничества в рамках безвизового режима. «Мне кажется, что этот не сказать эксперимент, эта инициатива себя не просто оправдала, она себя зарекомендовала с самой лучшей стороны», – отметила она.