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Политика 20 мая 2024 14:25

Захарова: Страны НАТО начали получать обратно своих инструкторов с Украины

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Некоторые страны НАТО уже получают своих инструкторов, работавших с ВСУ, обратно. Однако политики стараются не афишировать их гибель, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом она отреагировала на признание эстонского Премьера Каи Каллас в том, что натовские инструкторы работают с ВСУ на территории Украины.

«Некоторые страны уже получают своих обучающих обратно. Только молчат об этом. Надеюсь, храбрая Кая расскажет подробности», — прокомментировала в своем телеграм-канале Захарова.

#Украина #НАТО #Мария Захарова
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