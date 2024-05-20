Захарова: Страны НАТО начали получать обратно своих инструкторов с Украины

Некоторые страны НАТО уже получают своих инструкторов, работавших с ВСУ, обратно. Однако политики стараются не афишировать их гибель, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом она отреагировала на признание эстонского Премьера Каи Каллас в том, что натовские инструкторы работают с ВСУ на территории Украины.

«Некоторые страны уже получают своих обучающих обратно. Только молчат об этом. Надеюсь, храбрая Кая расскажет подробности», — прокомментировала в своем телеграм-канале Захарова.