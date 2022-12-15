Захарова: США не смогут уклониться от ответственности за террористические действия Киева
Вашингтон не сможет уклониться от ответственности за террористические действия киевского режима, включая наведение ракет на объекты на территории РФ. Об этом заявила директор Департамента информации и печати российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.
«У Вашингтона, который практически стал стороной конфликта, не получится уклониться от причастности к развязанному киевским режимом террору против мирного населения России и снять с себя ответственность за смерти и разрушения, причиненные американским оружием по американской наводке», — сказала она.
Захарова подчеркнула, что обстрелы российских гражданских объектов осуществляются по прямому указанию Киева «с одобрения США» — Штаты непосредственно участвуют в наведении артиллерийских систем, предоставляют ВСУ спутниковые разведданные.
«Американские журналисты открыто пишут, что Пентагон дал зеленый свет на удары беспилотников по российской территории», — заявила представитель МИД.