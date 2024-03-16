Захарова: США накануне и во время голосования на выборах готовили фейки

Власти США перед и во время проведения голосования на выборах Президента РФ готовили очень много фейков. В Вашингтоне таким способом пытались запугать людей, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, чьи слова приводит РИА «Новости».

Причем с ее слов, ложная информация из Штатов была совершенно разного характера: и политического содержания, и вранья про кандидатов на должность главы государства, лжи о политических партиях, о персоналиях.

Спикер добавила, что Соединенные Штаты Америки использовали хакеров, чтобы подорвать процесс голосования на выборах российского лидера.

При этом, как позже уточнил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович, дистанционное электронное голосование на выборах Президента России не применяется за рубежом из-за угроз в сфере кибербезопасности.

Напомним, выборы Президента РФ продлятся до 17 марта включительно. На пост главы государства выдвинуты четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

Уточняется, что все избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. Узнасть месторасположения своего избирательного участка можно в личном кабинете на портале «Госуслуг» или на сайте ЦИК России.

Ранее эксперт объяснил высокую явку на выборах Президента России. Отметим, что по состоянию на 13:32 16 марта явка на выборы превысила 40% по стране.