Политика 9 января 2026 14:24

Захарова сообщила об освобождении двух россиян с задержанного танкера «Маринера»

Президент США Дональд Трамп после обращения российской стороны принял решение освободить двух граждан России, входивших в экипаж танкера «Маринера». Москва приветствует этот шаг и выражает благодарность американскому руководству. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, двое россиян были освобождены после задержания танкера американской стороной в ходе операции в Северной Атлантике. Захарова отметила, что решение было принято лично Президентом США в ответ на запрос России.

Дипломат подчеркнула, что российская сторона уже начала срочную работу по всем вопросам, связанным с организацией скорейшего возвращения освобожденных граждан на родину.

