Лавров про фейк о своей госпитализации: Желаю западным журналистам быть честнее

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения о госпитализации министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Бали. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

«Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков», – сообщила Захарова.

Сергей Лавров также прокомментировал ТАСС информацию о том, что он якобы госпитализирован: министр сообщил, что в данный момент он находится в отеле, где готовится к саммиту.

«И про нашего Президента уже лет десять пишут, что он заболел – это неновая игра в политике. Желаю западным журналистам быть почестнее, почаще писать правду и не ограничиваться в своих репортажах одной точки зрения», – добавил Лавров.

Ранее в некоторых СМИ распространялась информация о том, что министр иностранных дел РФ госпитализирован на Бали.