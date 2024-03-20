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Политика 20 марта 2024 20:46

Захарова считает, что НАТО пытается открыть в Закавказье второй фронт против России

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Североатлантический альянс нашел новое направление для противостояния с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«У НАТО есть задача-максимум, а именно открыть в Закавказье второй фронт против нашей страны и в целом подпалить заново регион», – выразила мнение дипломат.

Она считает, что альянс не устраивала политика РФ, направленная на умиротворение региона.

#мария захарова
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