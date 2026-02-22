Захарова: Россия защитит национальные интересы, как бы ни корежило недругов

Россия будет продолжать отстаивать свои национальные интересы в дипломатическом пространстве, независимо от реакции других стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мне кажется, это два разных вопроса, две разные темы. Потому что мы защищаем наши национальные интересы вне зависимости от того, как корежит каких-то наших недругов в той или иной части света», – отметила она в интервью «ТАСС», отвечая на вопрос о переговорах с США и заявлениях европейских стран о необходимости диалога с Россией.

Захарова подчеркнула, что защита интересов проявляется во всех аспектах дипломатической работы. «Когда мы общаемся с друзьями, мы тоже защищаем свои интересы. Когда мы ведем переговоры по спорным вопросам, мы тоже защищаем свои интересы. Когда мы отстаиваем нашу позицию, ведя такой, в том числе дипломатический, бой с недругами, мы тоже защищаем свои позиции», – добавила она.