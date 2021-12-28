Захарова: Россия не намерена возвращаться к железному занавесу в отношениях с Западом

Россия не намерена возвращаться к «железному занавесу» в отношениях со странами Запада. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Отвечая во время интервью телеканалу «БелРос» на вопрос, собирается ли Россия вернуться к «железному занавесу» в отношениях с Западом, представитель МИД заметила: «Мы — нет».

«А что они уж у себя будут строить, наши западные партнеры, [неизвестно]», — уточнила позицию российских властей Захарова.

Метафора «железного занавеса» присутствовала в публицистике с начала XX века. Применялась она и для характеристики отношений с Советским Союзом.

Однако в широкий оборот эту формулировку ввел находившийся на тот момент в отставке Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. В своей «Фултонской речи» 5 марта 1946 года политик использовал ее для описания барьера, отделяющего СССР и находящиеся под его контролем страны от государств Запада.